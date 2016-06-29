Нижегородец сядет пожизненно за убийство и расчленение своих домочадцев

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Нижегородец Олег Белов будет отбывать пожизненное наказание в колонии особого режима за убийство своих шестерых детей, жены и матери.

Приговор обвиняемому был вынесен в среду, 29 июня, в областном суде. Мужчина будет проходить принудительное амбулаторное лечение и лечение по месту отбывания наказания.

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Общество Олег Белов, подозреваемый в убийстве шестерых детей, взят под стражу

Чудовищное преступление было совершено в июле 2015 года. 26 июля Олег Белов убил свою супругу и шестерых малолетних детей, после чего расчленил их тела и сложил в полимерные пакеты.

После этого он поехал на электричке в город Гороховец Владимирской области, где убил свою мать, опасаясь, что она может изобличить его злодеяния.

4 августа мужчина был задержан. При этом он напал с ножом на полицейских и был обезврежен выстрелом в живот.

Теща преступника подала гражданский иск на пять миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.

При этом, как передает "Интерфакс", мужчина на суде заявил, что он невиновен, а дать показания его принудили под угрозой смерти.