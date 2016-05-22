Нижегородский прапорщик-разведчик призвал на военную службу всю свою семью

Фото: tv-mig.ru

Старший прапорщик-разведчик Андрей Монотейкин из нижегородского танкового соединения призвал на военную службу по контракту всю свою семью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Западного военного округа полковника Игоря Мугинова.

Подчеркивается, что Монотейкин служил в Вооруженных Силах 24 года, из них девять лет - на Северном Кавказе. Он является ветераном боевых действий, был ранен, награжден медалью "За отвагу" и другими наградами.

"Военнослужащий разведывательного подразделения танкового соединения ЗВО, дислоцированного в Нижегородской области, старший прапорщик Андрей Монотейкин призвал на военную службу по контракту всю свою семью: супругу, дочь и зятя", — цитирует агентство Мугинова.

По его словам, жена и дочь старшего прапорщика после переобучения заняли должность механиков-радиотелеграфистов и служат в подразделениях связи, а зять, который ранее служил в соединении по призыву, подписал контракт и остался на должности механика-водителя БМП.

До конца 2016 года пункты отбора на военную службу по контракту ЗВО намерены рассмотреть заявления более чем 30 тысяч кандидатов.