Nokia собирается окончательно уйти из России

Большую часть бизнеса свернут к концу 2022 года

29 августа 2022, 22:59

Финский бренд Nokia окончательно уйдёт из России. Как сообщает «Лента.ру», производитель телекоммуникационного оборудования уже к концу 2022 года собирается свернуть большую часть российского бизнеса.

Представитель компании отметил, что в планах бренда к концу года освободить все офисы и уволить сотрудников. Официально присутствие Nokia будет продолжаться до тех пор, пока не завершится «юридическое закрытие».

Швейцарская компания Logitech покидает российский рынок

Швейцарская компания Logitech покидает российский рынок

Напомним, что ранее член пресс-службы Logitech Бен Старки заявил, что компания покидает российский рынок. Он отметил, что после приостановки поставок в РФ в организации продолжали следить за обстоятельствами, однако из-за нестабильности ситуации они начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России.

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