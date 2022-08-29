Nokia собирается окончательно уйти из России

Финский бренд Nokia окончательно уйдёт из России. Как сообщает «Лента.ру», производитель телекоммуникационного оборудования уже к концу 2022 года собирается свернуть большую часть российского бизнеса.

Представитель компании отметил, что в планах бренда к концу года освободить все офисы и уволить сотрудников. Официально присутствие Nokia будет продолжаться до тех пор, пока не завершится «юридическое закрытие».

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Общество Швейцарская компания Logitech покидает российский рынок

Напомним, что ранее член пресс-службы Logitech Бен Старки заявил, что компания покидает российский рынок. Он отметил, что после приостановки поставок в РФ в организации продолжали следить за обстоятельствами, однако из-за нестабильности ситуации они начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России.