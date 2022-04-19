«Это не услышишь по радио». В Барнауле прошел концерт «Точка невозврата»

Концерт «Точка невозврата», посвящённый детям Донбасса, прошёл в Барнауле 18 апреля. В нём приняли участие как уже известные взрослые местные исполнители, так и юные дарования, которые только начинают свой путь на сцене. Номера готовились несколько недель, большинство из них — авторские. С обращением к барнаульцам выступили депутат Государственной Думы Владимир Шаманов, начальник УФСБ по Алтайскому краю Роман Плотников, митрополит Сергий. В ходе мероприятия организовали сбор игрушек для детей Донбасса.

Спонтанный порыв

Организация концерта была спонтанным решением, порывом — он родился буквально за три недели. Но артисты охотно откликнулись, говорит Алексей Янкин, руководитель пресс-службы фонда «Защитники Отечества». Каждый из выступающих старался внести что-то своё — оригинальное, новое, сделать концерт запоминающимся. Всего задействовано в программе около сотни человек.



«Это такие номера, которые вы наверняка не услышите по радио. Их очень долго готовили — они оригинальные, авторские. Один музыкант написал композицию специально для этого мероприятия. Также участвовали детская студия Brooklyn, театрально-эстрадное объединение „Восьмая нота“», — рассказал Алексей Янкин.

Координировал событие фонд В.А. Шаманова «Защитники Отечества» — авторы идеи объединили всех неравнодушных людей, которые хотели что-то сделать для детей Донбасса.

«Большой отклик»

Первый аналогичный концерт состоялся в КДМ, после того как 14 марта центр Донецка был обстрелян тактическим ракетным комплексом «Точка У». Городские активисты узнали о мероприятии и решили поддержать детей Донбасса — принесли игрушки. Так в фонде «Защитники Отечества» родилась идея во время концерта провести сбор игрушек для детей Донбасса.



«Мы были удивлены тому, сколько игрушек принесли ещё на первом концерте, отклик был очень большой. Барнаульцы поделились маленькими и большими конструкторами, развивающими играми. Всего больше сотни. Мы даже не знали, как это всё увозить. Я сделал два рейса, чтобы доставить их и уложить», — рассказал Алексей Янкин.

На концерте «Точка невозврата» был организован сбор игрушек для детей, все желающие могли внести свой вклад.

Дальше — с программой по краю

По словам организаторов, концерты в Барнауле — только начало. Планируется поехать с программой по краю — рассказать в сёлах и деревнях об этой теме.