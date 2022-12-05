Ноутбук и магнезия. ЛДПР проведёт сбор гуманитарной помощи для мобилизованных

Алтайское отделение ЛДПР объявляет сбор техники и товаров для нужд жителей региона, призванных на службу в рамках мобилизации. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«ЛДПР совместно с неравнодушными гражданами начинает сбор гуманитарной помощи, которую мы вместе с автомобилем УАЗ передадим на передовую нашим защитникам. Недавно в штаб ЛДПР обратились жёны мобилизованных и сообщили, что солдаты нуждаются в помощи из-за дефицита некоторых товаров. Вместе с ними мы составили список необходимых товаров, который можно прочитать на карточках или в прикреплённом файле», — уточнили в партии.

В этом списке несколько групп товаров. Например, компьютерная техника (ноутбук, лазерный МФУ и картридж для него, мышь, блокноты и ручки), медицинские средства (пульсоксиметр, спасательное покрывало, магнезия, противоожоговые салфетки, крем защитный от обморожения и обветривания и другое), а также военные товары (бензопилы, совковые и штыковые лопаты, кирки, шуруповерты, дрели, электрические тепловые пушки и так далее).

Если вы хотите присоединиться к акции, обращайтесь в краевой штаб ЛДПР (ул. Чкалова, 57) или городской штаб (пр. Социалистический, 69). Все подробности по телефону 8 (385-2) 63-65-46.