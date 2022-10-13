Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть
Введение ограничений станет переходом на госплан в рамках мировой экономики
Зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что мировые цены на нефть должны формироваться по рыночным механизмам, а установление потолка цен на российскую нефть является по сути переходом на госплан в рамках мировой экономики. Как сообщает РИА Новости, таким образом он отреагировал на предложение Министра финансов США Джанет Йеллен установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель.
«Мы не будем поставлять в те страны, которые вводят потолок цен на нашу нефть, потому что это прецедент, который очень плохой и может в любой момент распространяться не только на Россию, но и на других поставщиков на мировые рынки, и на любые товары, и на всю международную торговлю.», — заявил Новак.
Напомним, что по мнению американского министра, такой шаг позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи. Она назвала стоимость производства российской нефти низкой.