Новак прокомментировал предложение США о потолке цен на нефть

Зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что мировые цены на нефть должны формироваться по рыночным механизмам, а установление потолка цен на российскую нефть является по сути переходом на госплан в рамках мировой экономики. Как сообщает РИА Новости, таким образом он отреагировал на предложение Министра финансов США Джанет Йеллен установить потолок цен на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель.

«Мы не будем поставлять в те страны, которые вводят потолок цен на нашу нефть, потому что это прецедент, который очень плохой и может в любой момент распространяться не только на Россию, но и на других поставщиков на мировые рынки, и на любые товары, и на всю международную торговлю.», — заявил Новак.

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Политика В США предложили установить потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов

Напомним, что по мнению американского министра, такой шаг позволит сократить доходы Москвы от продажи энергоресурсов, но сохранить прибыльность их добычи. Она назвала стоимость производства российской нефти низкой.