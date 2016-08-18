Новая фраза Медведева: "Просьба не рассказывать о трудностях: это сложно"

Фото: пресс-служба правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вновь отличился великолепным высказыванием, которые в последнее время выходят из уст с завидной регулярностью.

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Общество Изучаем мемы на тему "заказной кампании" против Медведева

На сей раз глава федерального правительства произнес слова, способные стать очередным мемом, в Пскове на совещании с главами регионов. Как сообщает издание "Псковская губерния", выслушивая губернаторов, докладывающих о проблемах в экономике, господин Медведев отметил: "Просьба не рассказывать о трудностях жизни: это сложно".

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Напомним, что за последнее время Дмитрий Медведев вызвал бурные дискуссии в обществе после своей неподражаемой фразы "денег нет, но вы держитесь", произнесенной во время общения с крымскими пенсионерами, а также словами о том, что быть учителем — это призвание, а если педагог хочет зарабатывать большие деньги, то ему следует пробовать себя на другом поприще.

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Оба этих высказывания обернулись креативом со стороны сетевого сообщества.