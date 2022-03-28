«Новая газета» приостанавливает выпуск бумажной и электронных версий

«Новая газета» приостанавливает выпуск бумажной и электронной версий издания до окончания спецоперации РФ по денацификации Украины. Как сообщает ТАСС, решение было принято после того, как редакция получила второе предупреждение от Роскомнадзора.

«Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты в сетях и на бумаге — «до окончания «специальной операции на территории Украины», — говорится в заявлении редакции.

Отмечается, что предупреждение от надзорного ведомства связано с упоминанием «НКО"-иноагента без маркировки».