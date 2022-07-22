Новая школа и водозабор появятся в барнаульском поселке Спутник в течение года

Новая школа и водозабор появятся в барнаульском поселке Спутник в ближайшее время. Если первый объект будет готов только в 2023 году, то водозабор планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 года. Ход строительства 21 июля проверили депутаты и чиновники города.

Школа в шаговой доступности

В школе рабочие уже завершили кирпичную кладку, сделали крышу, установили пластиковые окна и сейчас занимаются отделкой помещений и монтажом внутренних инженерных систем.

По словам председателя Барнаульской городской думы Галины Буевич, школа способна будет вместить 860 учеников, хоть и рассчитана на 550 детей. Она поможет разгрузить другие средние образовательные учреждения Индустриального района, куда сейчас ездят дети Спутника, и позволит ученикам пешком ходить до учебного учреждения, отмечает депутат.

«Сейчас местные дети обучаются в различных общеобразовательных организациях города, в основном в Индустриальном районе. Ребят в школы приходится возить. Это, конечно, неудобно и детям, и родителям. Кроме того, бюджет города на подвоз учащихся ежегодно тратит более 30 млн рублей», — рассказала Буевич.

Список детей, желающих учиться в школе, начнут комплектовать в этом году, в сентябре 2022 года будут проводиться собеседования с учителями. По словам заместителя главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрея Федорова, сейчас школа готова на 58%.

Кроме того, он подчеркнул, что школа в Спутнике — не единственный объект пригороде Барнаула. Сейчас строится пристройка к школе во Власихе, проектируется детский сад в поселке Бельмесево, а также готов проект пристройки в поселке Южный.

Школа в поселке Спутник/barnaul.ru

Новый водозабор

Что касается нового водозабора, то его строят по федеральной программе «Чистая вода». В этом году было решено выделить на объект 142 млн рублей. Председатель местного ТОС Василий Казменков уверен, что объект решит многолетнюю проблему с водоснабжением.

«Новый водозабор позволит обеспечить строящуюся школу, детский сад №269 и еще почти 4000 жителей микрорайона качественным бесперебойным водоснабжением. Кроме того, учитывая, что поселок строится, мощности водозабора позволяют в перспективе подключить к нему еще более 800 домохозяйств», — отметил общественник Дмитрий Аганов.

В данный момент на водозаборе выполнен монтаж наружных частей и резервуаров чистой воды. Также рабочие залили основание под станцию доочистки, монтируя ее каркас.

Директор подрядной организации ООО «СМК ВиКС» Максим Ряховский отмечает, что ориентировочно в октябре этого года им поставят оборудование, а в конце 2022 года водозабор введут в эксплуатацию.

Замглавы администрации города Сергей Пашковский также напомнил, что новый водозабор проектируется в поселке Сибирская долина. Еще предусмотрена реконструкция артезианского водозабора в поселке Казенная Заимка и строительство насосной станции по улице Звездной в поселке Центральный.

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