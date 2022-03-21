Новая система блокировки спам-звонков заработает в России в 2022 году
Пользователи смогут оставить жалобу на звонки и сообщения с подозрительных номеров, которые будут заблокированы
Во втором квартале 2022 года в России заработает новая система блокировки спам-звонков. Об этом сообщают «Известия».
В ФАС рассказали о том, что в последнее время люди стали получать множество подозрительных звонков из-за рубежа с использованием подменных номеров.
На сайтах операторов МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2, а также ФАС люди смогут оставить жалобу на звонки и сообщения с подозрительных номеров. Все они после проверки будут заблокированы.
«Для более эффективной работы по защите граждан от нежелательной рекламы необходима совместная работа с операторами сотовой связи. Мы уже договорились о том, как будет работать этот сервис», — пояснили в ФАС.