Новая соцсеть Ukrainians заработала на Украине вместо "ВКонтакте"

Новую социальную сеть под названием Ukrainians создали на Украине после того, как в стране заблокировали все российские соцсети. Об этом пишет портал vistanews.ru.

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Общество Доступ к "Яндексу", "ВКонтакте" и "Одноклассникам" заблокировали на Украине

Сейчас пользователи могут только зарегистрироваться в соцести, а также заполнить личный профиль и добавить в него свои фото. В скором времени, новая соцсеть должна начать функционировать в полном объеме.

Напомним, в прошлом месяце президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому были заблокированы такие всемирно известные социальные сети, как "ВКонтакте" и "Одноклассники". Отметим, что многим не понравился этот запрет. Поэтому граждане Украины начали переходить на альтернативную сеть Facebook, а некоторые искать пути обхода законного блокирования.