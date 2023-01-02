Новогоднее чудо. Нижегородец выиграл миллиард в «Русское лото»

Ещё 75 россиян стали обладателями 1 млн рублей каждый

02 января 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: speria.ru

Житель Нижнего Новгорода стал победителем новогоднего розыгрыша «Русского лото». Он выиграл 1 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Также в первый день нового года в «Русском лото» разыграли 100 призов по 1 млн рублей. Так, в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из разных регионов. Ещё 59 участников разделили между собой оставшиеся 25 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 423 тысяч рублей. Кроме того, ещё 14 счастливчиков выиграли по 714 тысяч рублей.

Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали свыше 8 млн билетов. В праздничном тираже разыграли более 2,5 млрд рублей.