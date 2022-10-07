Новогодние мероприятия решили отменить в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге

Власти двух российских городов объявили об отмене новогодних мероприятий. Об этом сообщает РБК.

В частности от проведения праздника отказались в Санкт-Петербурге. В городе не будет концерта на Дворцовой площади и Невском проспекте, традиционного фейерверка, фестиваля огня «Рождественская звезда», а также от благотворительного приема в Таврическом дворце.

Исключением стали новогодние программы для детей.

Также об отказе от новогодних мероприятий объявил глава Нижнего Новгорода. Он заявил о том, что в городе проведут школьные елки и праздники в детских садах, но новогодних гуляний городского масштаба не будет.