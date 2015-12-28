Новогодние приключения кота Amica: ИА "Амител" публикует новый мультфильм

Кот Amic и кошачий Дед Мороз поздравляют читателей ИА "Амител" с Новым годом.

28 декабря 2015, 11:24

Кот Amic поздравляет читателей ИА "Амител" с новогодними праздниками. В новой серии мультфильма кот Amic вместе с кошачьим Дедом Морозом исполняют в честь читателей ИА "Амител" поздравительную песенку. И тут приходит гусенок...

Весь мультфильм смотрите в разделе "Погода" .




Напомним, этой осенью раздел "Погода" на сайте ИА "Амител" поменял формат и дизайн. Теперь рассказывать о том, что ждет читателей сайта за окном, будет мультяшный котенок Amic – новый питомец редакции.

 

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