Новогодние приключения кота Amica: ИА "Амител" публикует новый мультфильм

Кот Amic поздравляет читателей ИА "Амител" с новогодними праздниками. В новой серии мультфильма кот Amic вместе с кошачьим Дедом Морозом исполняют в честь читателей ИА "Амител" поздравительную песенку. И тут приходит гусенок...



Весь мультфильм смотрите в разделе "Погода" .









Напомним, этой осенью раздел "Погода" на сайте ИА "Амител" поменял формат и дизайн. Теперь рассказывать о том, что ждет читателей сайта за окном, будет мультяшный котенок Amic – новый питомец редакции.



