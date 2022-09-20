Новосибирцы приняли детей переселенцев с Алтая за подкидышей и сдали в полицию

Жители одного из домов на улице Краузе в Новосибирске приняли детей многодетной семьи, переехавшей с Алтая, за подкидышей. Как сообщает Sib.fm, 15 сентября одна из женщин заявила в полицию, что обнаружила в подъезде «подброшенных» мальчика и девочку в возрасте 3-5 лет.

«У меня мама повезла сестру в университет. Это было в 07:30 утра. А вернулась она в 10:30. В это время в подъезде стояла полураздетая девочка лет шести. Она была напугана и плакала», — рассказала очевидица.

В это же время на лифте приехал мальчик, который был чуть старше девочки. Они не смогли ничего рассказать о себе и жильцы решили передать детей в полицию.

Позднее выяснилось, что в дом недавно переехала многодетная семья, а соседи ещё не успели с ней столкнуться и не знали, чьи это дети. Оказалось, что на момент «пропажи» младшие брат и сестра оставались дома с 15-летним братом. Пока он занимался своими делами, малыши открыли дверь и сбежали, а потом заблудились в подъезде.

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Как отметила уполномоченная по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко, родители у «пропавших» мальчика и девочки хорошие и не пьющие, а органы соцзащиты взяли на контроль ситуацию — благодаря этой истории заблудившихся детей помогут устроить в детский сад.