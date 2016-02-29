Новосибирец выиграл в лотерею 358 миллионов рублей

Житель Новосибирска выиграл в лотерею "Гослото "6 из 45" рекордную для России сумму – более 358 миллионов рублей, сообщает "Российская газета".

Личность счастливчика пока неизвестна, за выигрышем он еще не обращался.

На ставку победитель потратил 1800 рублей. Совпали все шесть цифр выигрышной комбинации: 11, 13, 45, 42, 1, 7. Помимо этой ставки, счастливчик делал еще две.

Летом 2014 года житель Нижнего Новгорода выиграл 202 миллиона 441 тысячу рублей.