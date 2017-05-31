Новосибирск получит 26 миллиардов на строительство четвертого моста

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Новосибирская область получит федеральный грант в размере 26 миллиардов рублей на строительство четвертого моста через реку Обь. Как сообщает пресс-служба правительства региона, выделение большого транша одобрили на заседании комиссии по транспорту под председательством вице-премьера федерального правительства Аркадия Дворковича.

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Предполагается, что финансирование из госбюджета составит не менее 75 % от общей стоимости проекта. При этом итоговая стоимость проекта станет известна в сентябре 2017 года после проверки второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения.

В 2015 году общая стоимость строительно-монтажных работ оценивалась в 35 миллиардов рублей. Ожидается, что четвертый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу Новосибирска с площадью Труда на левом берегу. Должны быть построены транспортные развязки на обоих берегах, а также тоннели под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", "Сибирь", а также на Чуйский тракт.

Сооружение будет иметь длину около полутора километров, шесть полос для движения. Проезд по мосту будет платным, пункт взимания платы разместят на левом берегу. Отметим, что долгое время в Барнауле также обсуждается возможность строительства третьего моста через Обь и объездной дороги. Общая стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Однако источник финансирования пока не определен.