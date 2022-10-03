Новосибирская область выполнила задание первого этапа частичной мобилизации. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал губернатор Андрей Травников на совещании в областном правительстве.

«Задание первого этапа частичной мобилизации мы выполнили. Сегодня продолжается доукомплектование отдельных подразделений, ведётся подбор отдельных дефицитных военных специальностей. Для муниципалитетов это уже будут единичные случаи», — заявил глава Новосибирской области.

Травников также подчеркнул, что, несмотря на это, важно, чтобы «ни один человек не остался без внимания». Он попросил представителей властей районов и городов продолжить сопровождать мобилизационную работу, оказывать содействие военным комиссариатам.

Губернатор области также подчеркнул, что на прошлой неделе перед Новосибирским высшим военным командным училищем была задача в короткий срок развернуть дополнительные места для мобилизованных из многих регионов Сибири, в связи с чем был оперативно обустроен палаточный городок и казармы.

Ранее amic.ru рассказал, в каких регионах полностью выполнили мобилизационное задание.