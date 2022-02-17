Новосибирские дорожники расширят Чуйский тракт на Алтае за миллиард рублей

Акционерное общество по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений “Новосибирскавтодор” выиграло аукцион по капитальному ремонту участка федеральной трассы Р-256 “Чуйский тракт” со 135-го по 143-й километр в Тальменском районе Алтайского края. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Стоимость работ составит 1,02 миллиарда рублей.

Как следует из опубликованных документов, к капремонту необходимо приступить с момента подписания контракта, а завершить — до 10 ноября 2023 года. Проектом предусмотрено выполнение подготовительных и земляных работ, устройство дорожной одежды с укреплением обочин, установка водоотводных устройств, а также озеленение и благоустройство территории.

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Прочее Реконструкция Чуйского тракта в Алтайском крае обойдется в 50 млрд рублей

Напомним, в 2021 году в Алтайском крае в ходе реконструкции участок Чуйского тракта со 173-го по 183-й км расширили. На отрезке, где работы завершены, федеральные дорожники увеличили количество полос проезжей части с двух до четырёх, встречные потоки разделили металлическим барьерным ограждением.

В планах Упрдор “Алтай” сделать Чуйский тракт полностью четырёхполосным к 2028-2029 годам. Общий объём работ может обойтись примерно в 50 миллиардов рублей.