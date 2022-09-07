Новосибирские грибники встретили и покормили медвежат в лесу

В Новосибирске грибники встретили в лесу медведей. Об этом люди рассказали в социальных сетях.

Женщина опубликовала кадры, на которых она кормит медвежат. По её словам, животных семья увидела неподалёку от села Карасево, где они хотели собирать грибы.

Сначала грибники испугались диких животных, но почти сразу стало понятно, что медвежата сами боятся людей.

Грибники убедились в том, что рядом нет взрослого медведя, после чего стали кормить малышей хлебом.

В комментариях местные жители отметили, что медвежата стали часто выходить к людям. Комментаторы предположили, что мать животных могла погибнуть.