Новосибирские власти выделят миллион семье погибшей пассажирки Ан-148

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Власти Новосибирской области выделят 1 миллион рублей для оказания материальной помощи семье 22-летней местной жительницы Дарьи Толмасовой, погибшей при крушении Ан-148 в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Электронная демократия Новосибирской области.

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Общество "Саратовские авиалинии" вступились за пилота разбившегося Ан-148

"Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области <...> выделить министерству труда и социального развития Новосибирской области <...> 1 000 тыс. рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области для предоставления межбюджетных трансфертов мэрии города Новосибирска для оказания единовременной материальной помощи семье Толмасова А. Н. в связи с гибелью дочери Толмасовой Д. А. в авиационной катастрофе, произошедшей 11 февраля 2018 года", - цитирует агентство текст проекта распоряжения правительства.

В пресс-службе правительства Новосибирской области отметили, что проект распоряжения о выделении денег был одобрен в понедельник, 19 февраля, в ходе заседания регионального кабмина. Там же согласовали проект соглашения о межбюджетном трансферте из бюджета Московской области - он предполагает оказание единовременной материальной помощи семье погибшей девушки в размере еще 1 миллиона рублей.

Напомним, самолет Ан-148 компании "Саратовские авиалинии" разбился 11 февраля, выполняя рейс Москва - Орск. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Никто не выжил при крушении воздушного судна.

Агентство уточняет, что сибирячка летела на хоккейный матч в Орск, чтобы поболеть за молодого человека, который выступает в резервном клубе ХК "Адмирал" - команде "Южный Урал" (Орск).