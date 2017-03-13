Новосибирские врачи уточнили состояние пострадавшего от глыбы снега ребенка

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Медики в Новосибирске оценили как удовлетворительное состояние четырехмесячной девочки, на коляску с которой в минувшую пятницу, 10 марта, с крыши свалилась глыба снега. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего нейрохирургическим отделением детской больницы №1 Евгения Половникова.

Напомним, инцидент произошел днем 10 марта на улице Пархоменко. Бабушка гуляла вместе с младенцем, когда с крыши здания на ребенка в коляске упал снег. Четырехмесячную девочку госпитализировали с предварительным диагнозом "сотрясение головного мозга" и подозрением на перелом лобной кости.

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Происшествия Глыба снега упала с крыши на четырехмесячного ребенка в Новосибирске

По факту произошедшего СУ СКР по Новосибирской области начало проверку.

По словам Половникова, в данный момент с девочкой все в порядке. "Ее состояние удовлетворительное", - приводит агентство слова врача. Также он уточнил, что в результате инцидента был ушиб мягких тканей, предварительный диагноз "сотрясение мозга" и перелом не подтвердились во время обследования.

Врач добавил, что младенца выпишут из больницы во вторник, 14 марта.