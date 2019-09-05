Новосибирских рабочих оштрафовали на тысячу рублей за повреждение двух самолетов

Двух работников ООО "Сибирь Техник" оштрафовали на тысячу рублей после проверки Новосибирской транспортной прокуратурой повреждения двух самолетов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуроре.

Новости

Общество СМИ сообщили о вмятинах на крыле лайнера президента России

Установлено, что 25 июня работниками организации проводилась буксировка пассажирского самолета Embraer 170, который столкнулся с воздушным судном Airbus A320, находившимся на техническом обслуживании. В результате у одного из самолетов повредилось лакокрасочное покрытие, а у другого разорвалась обшивка фюзеляжа по правому борту.

"Вопреки требованиям закона буксировка Embraer 170 производилась в отсутствие начальника смены, который обязан контролировать ее осуществление, вместо пяти членов буксировочной бригады воздушное судно сопровождали трое", – рассказали в ведомстве.

В итоге двое работников компании привлечены к административной ответственности. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей.

В 2017 году сообщалось о появившихся вмятинах на крыле лайнера президента России.