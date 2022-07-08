Новосибирский депутат принёс ЛГБТ-книжки на сессию Заксобрания
Парламентарий указал, что государство должно пресекать распространение такой литературы
8 июля 2022, 15:52
В Новосибирске 70-летний депутат Николай Мочалин принёс на сессию областного Заксобрания книги про однополую любовь, пишет «КП-Новосибирск».
Мочалин отметил, что такую литературу продают в крупной книжной сети на полке в разделе «Это интересно».
«В свободном доступе рекламируются и продаются книги, пропагандирующие лесбийскую любовь. Продавцы уверяют, что данные книги пользуются повышенным спросом у подростков и молодёжи», — возмутился депутат.
Парламентарий напомнил, что законом предусмотрена административная ответственность за «увлечение» подростков: «Я бы её сделал уголовной. <...> Эту гомосню надо бы на зоны, на каменоломни отправлять».
Мочалин указал, что необходимо пресекать распространение таких книг, поэтому «требуется жёсткая позиция государства, а не сопли размазанные».
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