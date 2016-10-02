Новосибирский педагог задала ученикам выучить "Владимирский централ" Круга

Фото: rcami.ru

Учитель музыки в новосибирской гимназии сказала ученикам 7-го класса разучить слова песни Михаила Круга "Владимирский централ". Об этом сообщает портал НГС.Новости со ссылкой на маму одной из школьниц.

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По ее словам, необычную песню учили школьники из гимназии №16 с углубленным изучением французского языка. Как стало известно, учительница предложила детям на выбор выучить и спеть любую песню. Один мальчик из класса в шутку предложил "Владимирский централ", однако педагог всерьез распечатала школьникам текст, затем на уроке они послушали "минус" и "плюс", а также спели шлягер три раза.

"Мы что-то не понимаем в этой жизни", - написал один из родителей, выложив фото распечатанного домашнего задания в Instagram.

Мама школьницы предположила, что таким образом учитель пытается заинтересовать детей своим уроком, поскольку "в седьмом классе музыка им неинтересна".