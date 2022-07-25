Сибирский ресторатор не понимает, почему на Алтае есть чешские и болгарские рестораны, но нет алтайских

Ресторатор Денис Иванов рассказал в интервью «BFM-Новосибирск», что сейчас происходит в сибирских ресторанах с региональной кухней.

Иванов отметил, что сегодня всё больше становится поваров, которые обращают внимание на родную кухню и местные продукты, — это уже стало модно, поскольку местная кухня не только широка в географии, но ещё и глубока в истории.

«Я лично всегда не понимал, почему мы приезжаем, например, на Алтай и видим там чешские рестораны, болгарские рестораны, но не можем найти алтайских», — подчеркнул ресторатор.

По его словам, региональная кухня — это одновременно историческая и современная кухня.

«Здесь, как в любом хорошем доме, антиквариат сочетается с чем-то новым. Ещё раз подчёркиваю, учиться французской кухне профессиональному шефу обязательно, потому что это основа кулинарного искусства. Но здорово, если ты, став профессиональным шефом, берёшься за свою родную гастрономию», — отметил Иванов.

Более того, сейчас люди стали больше путешествовать по стране, идёт переориентация на внутренний туризм, в связи с этим запрос на местную кухню растёт.