Новосибирский зоопарк принял к себе контрабандных детенышей шимпанзе

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Сотрудники Алтайской таможни передали в Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило двух детенышей шимпанзе, которые были изъяты у контрабандистов. Приматов назвали Филимон и Люсьена. Обезьяны находились в состоянии стресса, однако начали идти на поправку, пишет ТАСС со ссылкой на директора зоопарка Андрея Шило.

По его словам, пара шимпанзе прошла карантин и с субботу, 11 февраля, обезьян можно будет наблюдать.

Пресс-служба зоопарка отметила, что детенышей шимпанзе изъяли 23 декабря минувшего года, когда было очень холодно. Поэтому таможенникам и биологам пришлось действовать быстро. Специалисты зоопарка осмотрели животных, установили что это самец и самка, которым почти два года, они не были истощены, однако у самки на руке были сломаны два пальца. Также сообщается, что контрабандисты рано отняли детенышей у матерей и держали в тесных клетках.

В сообщении зоопарка отмечается, что сначала обезьяны всего сильно боялись: самец совсем не выходил из клетки. Постепенно они стали осторожно и ненадолго выходить в вольер, при этом они всегда были вдвоем и обнимались. Уточняется, что в нормальных условиях малышей бы еще два года кормили молоком и носили на руках, однако им пришлось заменить друг другу родителей, старших сестер и братьев.

В данный момент детеныши шимпанзе уже освоились в вольере, привыкают к людям, играют с игрушками и закутываются в одеяло, однако еще не отошли от пережитого стресса. Зоологи утверждают, что отрыв от семьи травмирует приматов на всю жизнь, поскольку им не у кого учиться основам материнства и как жить вместе с сородичами. Сотрудники отдела "Тропический мир" кормят детенышей молоком из бутылочек и заботятся о них.