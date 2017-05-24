Новую дамбу от барнаульских специалистов испытают в Омской области

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Испытания новинки барнаульских производителей резиновых технических изделий - водоналивной дамбы - пройдут в Омской области. Соответствующее поручение дал начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко во время визита в Алтайский край, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Диденко посетил в Бийске выставку продукции предприятий региона, ориентированных на спрос подразделений МЧС России. По поручению главы МЧС РФ генерал вручил медали "За содружество во имя спасения" специалистам предприятия "Источник Плюс", которое является производителем современных инновационных систем пожаротушения, а также занимает ведущие позиции на рынке специальных изделий в РФ и поставляет продукцию в 18 стран мира.

В пресс-службе сообщают, что на выставке в Бийске были представлены, в частности, импортозамещающие системы пожаротушения, рукава для тушения огня и плавсредства. Особое внимание представителей МЧС привлекла водоналивная дамба усовершенствованной модификации: для устойчивости дамбы разработчики использовали треугольную форму сечения.

По словам начальника отдела маркетинга предприятия-изготовителя Антона Мигдая, пока был выпущен опытный образец пятиметровой длины, однако в дальнейшем изделия будут выпускать по 20-25 метров. Высота при наполнении составляет 1 метр, добавил Мигдай.

В сообщении говорится, что опытный образец прямо с выставки погрузили на борт Ан-74 МЧС РФ для доставки в Омскую область, где складывается неблагоприятная паводковая ситуация и куда направляется рабочая группа СРЦ МЧС РФ. Вместе с дамбой в регион командирован и представитель завода, благодаря чему испытания пройдут максимально эффективно.

Диденко собирается лично проверить устойчивость и надежность дамбы. Уточняется, что ее опробуют в райцентре Усть-Ишим, где, по данным гидрологов, в грядущие выходные поднимется уровень воды в Иртыше и, возможно, будет подтоплена жилая зона.