Новую линию освещения проводят в пригороде Барнаула

В посёлке Власиха проводят новую линию уличного освещения. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Длина новой линии составит 1880 метров. На улице установят 57 осветительных столбов.

Главный инженер МУП «Барнаулгорсвет» Александр Швецов рассказал, что новую линию присоединят к уже существующей, а эксплуатировать её будет «Барнаулгорсвет».

«По улицам, где сейчас рабочие монтируют новые уличные светильники, ходит общественный транспорт, школьные автобусы. Чтобы путь детей и взрослых, живущих в селе, стал безопаснее, инициативные жители собрали более 650 подписей за реализацию проекта», — сказано в сообщении мэрии.

Общая стоимость работ оценивается в 2,87 млн рублей, а вклад со стороны жителей составляет 240 тысяч.