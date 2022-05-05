Новые автозаки в Москве оборудуют кондиционером и туалетом

В автомобилях создадут «все комфортные условия для доставки людей»

5 мая 2022, 08:47, Никита Черников

В Москву начнут поставлять автозаки с кондиционерами и туалетами, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева на заседании городского парламента.

По её словам, в новом транспорте будут «все комфортные условия доставки людей».

«Ещё одна тема, которая беспокоит людей, — это перевозка в автозаках... Будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей», — цитирует её РИА Новости.

Потяева не назвала конкретные сроки, когда именно появятся новые автомобили, но выразила надежду, что это случится уже в 2022 году.

Ранее бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев получил четыре года колонии строгого режима за крупную взятку.

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