Новые кварталы, садики и дороги. Как изменился Индустриальный район за год
В 2021 году в районе было открыто 87 новых предприятий, рассказал глава Индустриального района
Индустриальный район остаётся в лидерах по строительству жилья в Барнауле. В прошлом году здесь ввели в эксплуатацию 28 многоквартирных жилых домов, а это более 8 тысяч квартир, сообщил глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин во время отчёта по итогам 2021 года.
Что было сделано в районе?
Татьянин подчеркнул, что в 2021 году приоритетным направлением в развитии района была реализация национальных проектов. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, по национальному проекту “Демография” построили три детских сада. Теперь дети, проживающие в районе ЖК “Времена года”, “Балтийская крепость” и “Квартал-2009” посещают новые современные детсады.
В рамках нацпроекта “Образование” c 1 января 2021 года в кварталах “Лазурный” и “Лазурный-2” открылась новая школа на 550 мест.
Благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги” в районе было капитально отремонтировано дорожное полотно 15 улиц на сумму более 530 млн рублей. Общая протяжённость отремонтированных участков дорог составила более 17 тысяч метров.
А предприятия развивались?
Сергей Татьянин сообщил, что в 2021 году в районе было открыто 87 новых предприятий пищевой перерабатывающей промышленности, торговли, на которых создано более 300 рабочих мест.
“В настоящее время на территории Индустриального района работают 26 крупных предприятий промышленности, свыше 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства”, — сказал глава района. Всего по его словам, в прошлом году введено 1305 новых рабочих мест. Это на 30% больше, чем в 2020 году.
Глава района подчеркнул, что на особом контроле властей находятся наказы избирателей: “Совместно с депутатским корпусом реализовано 157 наказов избирателей из 172, полученных в ходе избирательных кампаний 2016-2018 годов. Решены многолетние проблемные вопросы: ремонт улицы Попова, моста в с. Власиха, благоустройство Мизюлинской рощи и другие”.
Как оценили работу администрации района?
Депутат Барнаульской городской Думы от фракции “Единая Россия” Сергей Струченко напомнил, что в этом году состоятся выборы депутатов БГД восьмого созыва и отметил, что в минувшие годы депутатский корпус работал плотно с администрацией Индустриального района. Он перечислил, что всего за пять лет в районе отремонтировали 51 улицу, построили дороги в новых микрорайонах, реконструировали улицу Попова.
“С 2017 году по проекту “Комфортная городская среда” на территории района благоустроено 76 дворов. Мы с коллегами — депутатами фракции “Единая Россия” системно осуществляли контроль за реализацией проектов и готовы отчитаться за каждый выполненный объект. Работа в этом направлении не закончена, в 2022 году в Индустриальном районе планируется благоустроить ещё 24 двора. Мы продолжаем работу на благо города, чтобы каждый житель чувствовал себя ещё более комфортно и имел условия для самореализации”, — сказал Струченко.
Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания от фракции “Единая Россия” Сергей Писарев напомнил, как ещё несколько лет назад выглядела территория, где сейчас возвышаются современные городские кварталы:
“Жителей больше стали волновать вопросы благоустройства общественных территорий. За время действия проекта “Комфортная городская среда” на территории района по результатам голосования общественности благоустроено пять общественных пространств. В 2021 году решён вопрос благоустройства Мизюлинской рощи. Сегодня задачи власти и депутатов — достойное обслуживание данных объектов, их дальнейшее развитие и использование”.
Что собираются делать в 2022 году?
В 2022 году в районе сохранятся темпы дорожного ремонта. Более чем в два раза появится новых благоустроенных дворовых территорий, продолжится строительство социальных объектов, пообещал заместитель главы администрации города Барнаула по социальной политике Александр Артемов.
“Так, при поддержке федеральных и краевых властей в районе строятся два крупных спортивных объекта: спорткомплекс на улице Сиреневой, центр единоборств на улице Взлётной, запланирован ввод ещё одного детского сада, продолжится строительство школы в микрорайоне Спутник”, — сказал он.
Артемов подчеркнул, что строительство кварталов в Индустриальном районе опережает темпы ввода в эксплуатацию социальных объектов. И эти вопросы предстоит решать власти. По его словам, “движение в этом направлении есть”.
“За последние пять лет нам удалось решить большой круг вопросов благодаря городским проектам, с которыми партия “Единая Россия” шла на выборы в Барнаульскую городскую Думу в 2017 году. Важно сохранять объёмы участия района в реализации всех государственных и муниципальных программ, работать на перспективу”, — подчеркнул он.