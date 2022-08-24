«Новые люди» предложили дать льготы для занятий спортом детям из малообеспеченных семей
Создание аналога «Пушкинской карты» потребует дополнительных средств из бюджета
Депутат Госдумы от партии «Новые люди», глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин провёл круглый стол «Сложности и перспективы развития детского и юношеского спорта». В ходе мероприятия парламентарий предложил ввести льготы на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей и детей с особенностями развития. Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов поддержал данную инициативу.
«Предлагаю по аналогии с „Пушкинской картой“ предусмотреть льготу для занятий спортом для детей до 18 лет, — цитирует Дёмина партийная пресс-служба. — Это поможет решить проблему неравномерной финансовой доступности спортивных секций для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
По мнению депутата, такой проект особенно нужен для детей из малых городов, родители которых не так много зарабатывают.
Амир Хамитов сообщил, что в комитете ГД по спорту проработают вопрос выделения средств и создание критериев, по которым будут выбирать спортивные организации для участия в проекте. «Создание аналога „Пушкинской карты“ для спорта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Будем добиваться оценки и согласования от всех профильных ведомств, включая Минспорт и Минфин», — заверил Хамитов.