«Новые люди» предложили дать льготы для занятий спортом детям из малообеспеченных семей

Депутат Госдумы от партии «Новые люди», глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин провёл круглый стол «Сложности и перспективы развития детского и юношеского спорта». В ходе мероприятия парламентарий предложил ввести льготы на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей и детей с особенностями развития. Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов поддержал данную инициативу.

«Предлагаю по аналогии с „Пушкинской картой“ предусмотреть льготу для занятий спортом для детей до 18 лет, — цитирует Дёмина партийная пресс-служба. — Это поможет решить проблему неравномерной финансовой доступности спортивных секций для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

По мнению депутата, такой проект особенно нужен для детей из малых городов, родители которых не так много зарабатывают.

Амир Хамитов сообщил, что в комитете ГД по спорту проработают вопрос выделения средств и создание критериев, по которым будут выбирать спортивные организации для участия в проекте. «Создание аналога „Пушкинской карты“ для спорта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Будем добиваться оценки и согласования от всех профильных ведомств, включая Минспорт и Минфин», — заверил Хамитов.