«Новые люди» приглашают барнаульцев отметить День молодежи в парк «Изумрудный»
В праздничной программе будут танцы и караоке
24 июня 2022, 10:30
26 июня 2022 года в парке культуры и отдыха «Изумрудный» с 18:00 до 21:00 партия «Новые люди» поздравит жителей Барнаула с Днём молодёжи.
Как сообщает партийная пресс-служба, программа праздника будет насыщенной. Гостей ждёт большая концертная программа с участием молодых музыкальных коллективов города, творческие мастер-классы, танцевальное занятие с инструктором. Каждый желающий сможет поучаствовать в «громком караоке».
Контактный телефон: Жак Анастасия Игоревна, +7 (3852) 76-06-36 (доб. 705); 89293945695.
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