«Новые люди» приглашают барнаульцев отметить День молодежи в парк «Изумрудный»

26 июня 2022 года в парке культуры и отдыха «Изумрудный» с 18:00 до 21:00 партия «Новые люди» поздравит жителей Барнаула с Днём молодёжи.

Как сообщает партийная пресс-служба, программа праздника будет насыщенной. Гостей ждёт большая концертная программа с участием молодых музыкальных коллективов города, творческие мастер-классы, танцевальное занятие с инструктором. Каждый желающий сможет поучаствовать в «громком караоке».

Контактный телефон: Жак Анастасия Игоревна, +7 (3852) 76-06-36 (доб. 705); 89293945695.