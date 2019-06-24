Новые случаи менингококковой инфекции зафиксированы в Новосибирске

Несколько новых случаев заболевания менингококковой инфекцией зафиксировано за прошедшую неделю в Новосибирске, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Хальзова.

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, совмещающее целую группу заболеваний, которые имеют разнообразные клинические проявления: от назофарингита до менингококкового сепсиса и менингита.

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Общество Вспышка менингококковой инфекции случилась в Новосибирске

"За неделю четыре новых случая", – сказал Хальзов на оперативном совещании в облправительстве в понедельник, 24 июня.

По его словам, продолжаются профилактические мероприятия, привито около 8 тыс. человек, 80% от запланированного.

Ранее сообщалось, что в первой половине июня в Новосибирске заболело 25 человек. После было зафиксировано еще несколько случаев.

По словам Хальзова, все случаи зафиксированы в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска. Больные находятся на стационарном лечении.

Минздрав совместно с Роспотребнадзором тщательно следят за ситуацией.