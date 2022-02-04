Новые табачные штрафы начали действовать в России с февраля

С февраля в России начали действовать новые штрафы за перевозку немаркированной табачной продукции. Об этом агентству “Прайм” рассказал юрист Юрий Дахов.

Изменения в Кодекс об административных правонарушениях предусматривают ответственность за незаконное перемещение по территории России физлицами немаркированной табачной продукции.

Исключением являются небольшие партии: 200 сигарет, 50 сигар или сигарилл, 250 граммов табака или всех вышеуказанных изделий общей массой не более 250 граммов.

Нарушение данной нормы приведёт к наложению штрафа в размере от 15 до 25 тысяч рублей, а также конфискации продукции.

Правом составления протокола в случае фиксации нарушения обладают сотрудники полиции и федерального транспортного надзора.