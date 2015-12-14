Новые требования охраны природы обсудят на семинаре в Барнауле

Семинар состоится в конференц-зале гостиницы "Турист" по адресу: пр. Красноармейский, д. 72, 16 этаж. Начало в 10.00. Приглашаются все заинтересованные предприниматели, представители юридических лиц. Предварительная регистрация участников по электронной почте по адресу: пр. Красноармейский, д. 72, 16 этаж. Начало в 10.00. Приглашаются все заинтересованные предприниматели, представители юридических лиц. Предварительная регистрация участников по электронной почте uc-rib@mail.ru. В заявке необходимо указать название организации, ФИО участника, телефон.

Краевое государственное бюджетное учреждение "Алтайский центр кластерного развития" совместно с Учебным центром "Региональный институт безопасности" 16, 17, 18 декабря проводят обучающий семинар по теме: "Новые природоохранные требования законодательства РФ, предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности с 2015 года".С докладами выступят специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Алтайскому краю и Республике Алтай и преподаватели Алтайского государственного технического университета им. Ползунова.На семинаре рассмотрят вопросы, связанные с изменением норм Федеральных законов № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе". Также обсудят изменения законодательства в области охраны атмосферного воздуха, норм водного и земельного кодексов РФ. В повестку семинара включены вопросы, связанные с энерго- и ресурсосбережением на предприятии, а также вопросы развития и применения лучших доступных технологий в области охраны окружающей среды. Участникам семинара предоставят возможность ознакомиться с документами, находящимися на рассмотрении и утверждении в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Участие для субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатное.