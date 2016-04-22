Новым уполномоченным по правам человека в России стала Татьяна Москалькова

Фото: vk.com

Депутат от партии "Справедливая Россия" Татьяна Москалькова в пятницу, 22 апреля, заняла пост уполномоченного по правам человека в России. Об этом пишет "Комсомольская правда".

На это место претендовали депутаты Олег Смолин (КПРФ), Маргарита Свергунова (ЛДПР, шла как самовыдвиженец) и сенатор Сергей Калашников.

"Сегодня правозащитная тема стала активно использоваться западными и американскими структурами в качестве оружия шантажа, спекуляций, угроз, попыток дестабилизировать и оказать давление на Россию. И у уполномоченного по правам человека есть достаточно инструментариев, чтобы противодействовать этим явлениям", – отметила Москалькова.



Отметим, что ранее этот пост принадлежал Элле Памфиловой.

Родилась в 1955 году в семье офицера ВДВ. После гибели отца семья переехала в Москву. В 1978 году окончила Всесоюзный юридический заочный институт. Автор четырех монографий, соавтор учебников по уголовному процессу, "Суд и правоохранительные органы", комментариев к Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу, более 100 научно-практических работ, сборников, статей. Награждена орденом Почета, именным огнестрельным оружием, почетными грамотами Государственной Думы и Совета Федерации, орденом святой княгини Ольги РПЦ, многими ведомственными наградами.