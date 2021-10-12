Новый день, новый максимум: в России от CODIV-19 за сутки умерло 937 человека

Число зарегистрированных за день смертей от коронавируса продолжает бить рекордные показатели. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 973 человека. Предыдущий максимум – 957 человек – продержался ровно день, сообщает оперштаб по борьбе с SARS-CoV-2.

Семь дней подряд в стране умирают от коронавируса более 900 человек в сутки. Общее число летальных случаев выросло до 218 345. Прирост в абсолютном выражении стал максимальным с начала пандемии.

В Алтайском крае за последние сутки скончались 30 человек – это также максимум для региона.

Напомним, 7 октября после заседания оперативного штаба Роспотребнадзор рекомендовал властям Алтайского края ужесточить антиковидные меры. В частности, в ведомстве предложили ограничить работу общепита, а пенсионеров 65+ вновь отправить на самоизоляцию.