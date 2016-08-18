Новый iPhone 7 можно будет купить 23 сентября

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В интернете появилась информация, что iPhone 7 можно будет купить с 23 сентября. Между тем предзаказы начнутся с 9 сентября, сообщает Gazeta.ru.

Эта информация не является официальной, поэтому доверять ей на 100% не стоит. Что касается России, то здесь новый смартфон можно будет приобрести только в конце октября.

Ранее СМИ писали, что iPhone 7 будет представлен в трех цветах – Gold, Rose Gold и Space Black.