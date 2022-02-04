Новый поезд для борьбы с пожарами появился в Алтайском крае

Новый современный поезд для борьбы с пожарами купили в Алтайском крае в рамках инвестпрограммы РЖД. Спецвагон поставили в боевой расчёт на станции Барнаул, сообщает Министерство транспорта региона.

“Поезд оснащён электронными системами управления и контроля за параметрами жизнеобеспечения и технического состояния подвижного состава. В подвагонном пространстве вагона — насосной станции размещена дизельная электростанция, позволяющая обеспечить автономную работу пожарного поезда в течение более чем двух суток”, — пояснили в ведомстве.

В составе поезда две цистерны-водохранилища с запасом воды 60 тонн каждая. Также в вагоне есть запасы пены. Установка комбинированного тушения пожаров “Пурга” позволяет бороться с огнём на площади до 400 квадратных метров. В боевом расчёте поезда находится 6-7 работников дежурного караула.

Поезд предназначен для тушения возгораний на объектах железной дороги и в полосе отвода, а также для ликвидации чрезвычайных происшествий в населённых пунктах, расположенных вблизи магистрали. Он может доставить к месту пожара огнетушащие вещества, сравнимые по объёму с 45 пожарными автоцистернами.

Всего на крупнейших станциях Западно-Сибирской железной дороги несут боевую вахту 26 пожарных поездов, 6 из которых — на станциях региона.