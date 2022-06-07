Новый российский McDonald's подал в Роспатент две заявки на регистрацию логотипа

Новый российский McDonald's подал заявку на регистрацию двух логотипов в Роспатент. Компания хочет зарегистрировать две картинки в зелёно-оранжевых цветах.

Под новыми торговыми знаками McDonald's будет производить упаковку, зонты, рюкзаки и сумки, одежду и игрушки, еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи, напитки, а также оказывать услуги общепита.

Ранее сообщалось, что рестораны «Макдоналдса» могут продолжить работать в Барнауле — по крайней мере, до окончания действия соглашения между ООО «Макдоналдс» и ООО «ГиД», которому по франшизе принадлежат многие сибирские рестораны с буквой «M». При этом точки будут оставаться легальными.