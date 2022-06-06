Новый сквер рядом с медуниверситетом появится в Барнауле по инициативе «Единой России»

Ещё одну зелёную зону благоустроят при поддержке барнаульского отделения «Единой России» на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Об этом рассказал секретарь местного отделения ЕР, глава города Вячеслав Франк во время выездной встречи с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым и победителями предварительного голосования партии Еленой Азаровой и Вячеславом Перерядовым.

Медицинское сообщество Алтайского края давно планировало сделать одновременно место памяти и место отдыха, посвящённое фельдшерам, медсёстрам, врачам и фармацевтам. Как отметил Дмитрий Попов, рассматривались разные варианты появления зелёного уголка в Барнауле с установлением памятного знака. По предложению Вячеслава Франка новый сквер было решено благоустроить в центре краевой столицы — рядом с медуниверситетом. Территорию уже освободили от незаконно возведённых торговых павильонов.

«У руководства города, мэра Барнаула Вячеслава Франка, появилось замечательное предложение об обустройстве сквера в честь медицинских работников в центре Барнаула, прямо на центральной улице — проспекте Ленина», — сообщил Дмитрий Попов. По словам главы барнаульских единороссов, партийцы в рамках городских проектов будут принимать активное участие в благоустройстве нового зелёного пространства.

«Благоустройство территорий, создание новых зелёных уголков — всё это активно реализуют партийцы в рамках городских проектов „Единой России“. Поэтому и этот сквер мы берём под патронаж. Постепенно, в ходе детальной работы над эскизным проектом меняется и концепция самого сквера: если раньше мы говорили об установке скамеек и высадки деревьев, то сегодня проект дополняется установкой памятного знака, посвящённого нашим медикам, разработкой которого занимаются архитекторы. Возможно, здесь установят и тематическую доску почёта. Эти идеи наших уважаемых и любимых медиков абсолютно верные, и мы к ним обязаны прислушиваться. Подчеркну, „Единая Россия“ примет самое активное участие в возведении этого сквера, в том числе и финансовое», — отметил Франк.

Как отметила главврач городской поликлиники № 1 Елена Азарова, в настоящий момент у медуниверситета нет своей площадки для проведения университетских мероприятий, а у выпускников вуза — памятного уголка. «Рада, что сегодня руководство города и партия благоустраивают этот участок. Ведь будущие врачи и фармацевты нуждаются в этом сквере. Здесь можно проводить различные студенческие мероприятия, для того чтобы учащиеся вуза понимали: у них есть место, в которое они могут возвращаться в любое время и вспоминать студенческие годы», — заметила Азарова.

Её поддержал руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов: «Уверен, сквер станет дополнительной точкой притяжения как для студентов АГМУ, так и для всей медицинской элиты Алтайского края. Депутатский корпус „Единой России“ и активисты по поручению секретаря городского отделения возьмут на контроль все этапы реализации этого проекта».

Завершить первый этап благоустройства сквера планируется уже к осени этого года. «Нам бы хотелось, чтобы уже ко Дню города новый сквер появился в Барнауле. Сегодня мы предлагаем увеличить территорию сквера, убрав забор, стоящий на улице Чкалова. В частности, благоустроительные работы должны быть завершены в этом году. Полное же завершение планируется после того, как медицинское сообщество вместе с архитекторами выберут окончательный вариант памятного знака», — резюмировал Вячеслав Франк.