Новый спорткомплекс построят в Тальменке к сентябрю

Осенью 2022 года в Тальменке откроют физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Его появление стало возможным благодаря совместной работе регионального отделения «Единой России» и Министерства спорта Алтайского края.

«Универсальный спортивный комплекс — это хоккейная коробка с трибунами, беговая дорожка вокруг, уличные тренажёры и административное здание. Дети и взрослые зимой будут играть здесь в хоккей, а летом в футбол. Бегать и заниматься на тренажёрах можно будет постоянно. Появление такого объекта позволит вовлечь большое число жителей Тальменки в систематические занятия физкультурой и спортом», — рассказал координатор партпроекта «Детский спорт» в регионе, зампред комитета АКЗС по спорту, культуре и молодёжной политике Иван Нифонтов.

Он посетил объект и лично проверил, успевает ли подрядчик завершить работы в срок. Вместе с ним площадку проинспектировали представители районной администрации.

И, судя по словам замглавы администрации Тальменского района, завотделом капитального строительства и архитектуры Николая Кондаурова, спорткомплекс планируют открыть уже к 1 сентября.

«Мы завершили строительство инженерных коммуникаций, земляные работы и приступили к устройству основания под хоккейную коробку. Государственную экспертизу проходит документация, необходимая для строительства административного здания с раздевалками, санузлом, тренерской комнатой», — сообщил он.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

ФОКОТ будет стоить 80 млн рублей. Деньги выделены из краевой адресной инвестиционной программы. А уличные тренажёры и другое оборудование получили из федерального центра.

По инициативе партии ещё один спортцентр сейчас возводят в Павловске. Именно ЕР настояла, чтобы подобные комплексы строили не только в городах, но и в сёлах. И именно единороссы добились двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов: если в 2020 году на это выделяли 1 млрд рублей, то сейчас это уже 2 млрд.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»