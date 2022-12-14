Новый законопроект о занятости от «Единой России» будет способствовать трудоустройству молодежи

Новый закон, который помогает не только трудоустроить безработных, но и найти более интересную или высокооплачиваемую работу тем, кто разочарован в прежнем месте занятости (в том числе молодежи), подготовили партия «Единая Россия» и Минтруд. Положения законопроекта обсуждали на встрече председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и представители профильных министерств, Федерации независимых профсоюзов России, Российского союза промышленников и предпринимателей, новых регионов, сообщает сайт партии ER.ru.

Зачем нужен новый закон о занятости

Дмитрий Медведев объяснил, что современный рынок труда значительно меняется. А вместе с ним меняется и служба трудоустройства.

«В сфере трудовых отношений активно вводится автоматизация. Некоторые профессии просто исчезают. Раньше казалось, что те люди, которые обращаются в службу занятости, по сути, потеряли надежду на самостоятельное трудоустройство. Сейчас же эта служба помогает не только безработным, но и тем, кто хочет найти более интересную или высокооплачиваемую работу», — отметил Медведев.

Новый законопроект призван отразить эти изменения. В частности, он должен включать в себя понятие занятости, а также платформенной занятости, трудовой мобильности, помощи в открытии собственного дела, оплаты общественных работ.

Фото предоставлено пресс-службой ЕР

Кроме того, предложенный законопроект защищает тех работников, которые оказались под риском увольнения, сообщил координатор направления «Хорошая работа — достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

В частности, закон предусматривает меры поддержки таких граждан, в том числе и обеспечение их временной занятости. Предлагает закон и поддержку работодателей, которые находятся в кризисной ситуации, но стараются сохранить рабочие места.

Уделено внимание трудоустройству молодёжи и молодых специалистов.

При этом люди получат право обращаться в службу занятости и получать услуги не только по месту регистрации, как сейчас, но и по месту фактического проживания.

Про самозанятых забыли?

Не забыли. Регулирование деятельности самозанятых и платформенной занятости будут вынесены в отдельные законопроекты, сообщил Исаев.

«Сегодня понятие платформенной занятости в законодательстве отсутствует вообще, а самозанятость обозначена только через налоговое законодательство. В связи с чем возникают социальные конфликты между платформенно занятыми и операторами платформ. Мы знаем о стихийных забастовках таксистов, поэтому обязаны предложить способы основанного на принципах социального партнёрства разрешения возникающих объективных противоречий. То есть урегулировать возникающие в данном случае правоотношения законодательно», — пояснил Андрей Исаев.

Новый закон также дает право самозанятым индивидуальным предпринимателям, которые по объективным причинам прекратили свою деятельность, воспользоваться услугами службы занятости, например, получать максимальный размер пособия по безработице.

Фото предоставлено пресс-службой ЕР

А защищать права мобилизованных будут?

Будут. Дмитрий Медведев предложил предусмотреть гарантии трудовых прав жителей новых территорий и мобилизованных граждан.

«При работе над законодательством в сфере занятости необходимо защитить права жителей новых территорий. Подумать над гарантиями мобилизованным гражданам и решением ряда других проблем, которые существуют. Прошу особое внимание уделить участникам СВО, членам их семей и другим категориям, которые нуждаются в нашей поддержке», — сказал Дмитрий Медведев.

Также предлагается внести в новый закон меры поддержки работодателей, которые трудоустраивают членов семей мобилизованных, и непосредственной поддержке таких семей.

После небольших доработок законопроект о занятости могут рассмотреть уже на весенней сессии Госдумы.

Какие новые законы о занятости уже были приняты?

Поправки «Единой России» в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную занятость, а также ряд других поправок в законодательство о занятости. Среди них — создание единого портала «Работа России», где доступны все вакансии страны и услуги в сфере занятости.

Также Госдума приняла пакет законов, которые обеспечили право военнослужащих, занятых в СВО, и членов их семей на кредитные каникулы. А мобилизованным гарантировали сохранение рабочих мест.

С сентября 2022 года в пяти регионах страны реализуется кадровый проект «Моя карьера с «Единой Россией». Он направлен на оказание информационной и консультационной поддержки работникам и работодателям.