"Нравственные вши": Чаплин зачитал "рэп" в ответ на стих Шнурова

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире радиостанции "Говорит Москва" ответил лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову, после того как музыкант обозвал некоторых священников и сравнил храмы с борделями, сообщает LIFE.

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Общество Шнуров сравнил храмы с борделями и оскорбил некоторых священников

"Слушаешь Шнура - в голове ветра. Слушаешь Шнура - вместо совести дыра. Смотришь Шнура - видишь беса до утра. Мурлычешь Шнура - чужая ждет тебя игра", - зачитал свой рэп-ответ Чаплин.

В своем ответе Чаплин также назвал своего оппонента "псевдобесноватым", а поклонников его творчества - "нравственными вшами".

"Баттл" между священнослужителем и музыкантом начался со слов Чаплина, что лидер "Ленинграда" попадет в ад за использование матерных выражений на сцене. В ответ на это Шнуров сравнил храмы с борделями и написал, что среди нацепивших рясы попов бывают с нетрадиционной сексуальной ориентацией.