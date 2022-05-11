«Ну и что же тут криминального». Грозит ли Алтаю резкий рост количества автоугонов

МВД РФ опубликовало статистику автомобильных угонов с января по март 2022 года. Согласно данным, только за последний месяц число угонов выросло на 22,3%. Если в январе нынешнего года злоумышленники украли 459 транспортных средств, то в феврале и марте этот показатель составил 505 и 620 машин соответственно.

Угоняют в основном в крупных мегаполисах

Как сообщает «Рамблер», наибольший прирост преступлений, связанных с угонами автомобилей, сотрудники ведомства зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких крупных мегаполисах. Причём большинство машин угонщики отправляют на запчасти.

Согласно статистике полиции, особый интерес угонщики проявляют к массовым моделям, таким как Hyundai Santa Fe и Hyundai Sonata. Но и премиум-класс тоже под угрозой. Основной причиной преступных посягательств специалисты называют санкции и отсутствие запчастей. Злоумышленникам проще разобрать автомобиль на запчасти, чем перебивать, сверлить или пилить VIN-номер, который потом необходимо заваривать. Кроме того, в зоне риска находятся популярные у автовладельцев кроссоверы.

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Чаще ли стали угонять автомобили в Алтайском крае?

В Алтайском крае за первый квартал 2022 года правоохранители пока фиксируют снижение количества автокраж и угонов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В большей степени в нашем регионе преступным посягательствам подвергаются машины отечественного производства, не оборудованные охранными системами. Почему прогнозы экспертов о росте числа угонов автомобилей начинают сбываться и какие модели под большей угрозой, «БФМ Барнаул» рассказал автоэксперт Илья Бедерханов.

«Любой экономический кризис негативно влияет на криминогенную обстановку. В целом мы ожидаем всплеска не только на угон автомобилей, но и различные мошеннические действия. Дилеры не поставляют в салоны новые автомобили и запчасти. Машины ломаются и их нужно обслуживать. Именно в это время активизируется чёрный рынок запчастей. Возить же детали из Китая сейчас очень сложно. В зоне риска все автомобили: от массовых марок до премиум-класса», — пояснил Илья Бедерханов.

По словам эксперта, чтобы защитить свой автомобиль от мошенничества, необходимо установить дорогую и надёжную сигнализацию.

Полицейские к этому совету добавляют рекомендацию автовладельцам: ставить транспортные средства в гаражи, охраняемые наземные и подземные парковки.