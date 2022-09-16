Нур-Султан обратно переименуют в Астану
Столица Казахстана была переименована в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева в 2019 году
16 сентября 2022, 15:17, Илья Звягинцев
Депутаты парламента Казахстана приняли поправки в конституцию страны в двух чтениях. Закон, одобренный парламентом, отправили на подписание президенту страны Касыму-Жомарту Токаеву.
Согласно поправкам, президента в Казахстане теперь смогут выбирать только на один срок длительностью в семь лет.
Ещё одна оправка предусматривает обратное переименование столицы страны Нур-Султан в Астану.
Отметим, что Астану переименовали в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана в 2019 году по предложению Токаева.
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