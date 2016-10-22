Нургалиев: более 60 сибиряков уехали воевать в Сирию за ИГИЛ

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Замсекретарь Совбеза России Рашид Нургалиев заявил, что в Сирию воевать за ИГИЛ (запрещенная в России международная террористическая организация) уехали воевать более 60 жителей Сибири, пишет РИА "Новости".

Такое заявление Нургалиев сделал во время выездного совещания. По его словам, сейчас происходит усиление вербовки экстремистских организаций в Сибири.

"Серьезную угрозу представляют экспансия структур радикальных исламистов, финансируемых, как правило, из-за рубежа, а также деятельность международных экстремистских и террористических организаций. В округе выявлено более 60 случаев выезда жителей округа (СФО) в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ", — отметил замсекретаря Совбеза.



Кроме этого, Нургалиев призвал уделять повышенное внимание антиэкстремистским программам, особенно на муниципальном уровне.