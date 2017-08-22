Нужно больше денег: "Зенит-Арене" требуется защита крыши от бакланов

Руководство "Зенит-Арены" всерьез отнеслось к словам вице-губернатора Игоря Албина и уже заказало специальную установку для отпугивания бакланов, сообщает телеграм-канал MASH.

Птицы, как отмечается, разломали своими клювами крышу стадиона стоимостью более 43 миллиардов рублей. Специально для их отпугивания заказана ультразвуковая установка.

Сообщается, что устройство совершенно безопасно для людей и никак не повлияет на здоровье болельщиков.