Нужно больше денег: "Зенит-Арене" требуется защита крыши от бакланов
Устройство совершенно безопасно для людей и никак не повлияет на здоровье болельщиков
22 августа 2017, 20:01
Руководство "Зенит-Арены" всерьез отнеслось к словам вице-губернатора Игоря Албина и уже заказало специальную установку для отпугивания бакланов, сообщает телеграм-канал MASH.
Птицы, как отмечается, разломали своими клювами крышу стадиона стоимостью более 43 миллиардов рублей. Специально для их отпугивания заказана ультразвуковая установка.
Сообщается, что устройство совершенно безопасно для людей и никак не повлияет на здоровье болельщиков.
Комментарии
Новости партнеров