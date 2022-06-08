Нужны репрессии. Депутат АКЗС решил отстоять честь Челябинска и запретить Ивана Дулина

Депутат АКЗС, представитель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович решил побороться с «единственным в мире фрезеровщиком с нетрадиционной сексуальной ориентацией Иваном Дулиным». Об этом сообщает URA.ru.

«Сколько времени в „Камеди Клаб“ издевались над Челябинском и Челябинской областью», — сказал депутат.

Он заявил, что будет требовать от Роскомнадзора запретить весь контент шоу «Наша Russia», который остался в интернете.

По его словам, люди, которые делали шоу, опорочили честь Челябинска и улетели за границу.

«Нужны репрессии в отношении этих людей», — считает депутат.

Напомним, что в скетчах о Челябинске герой Сергея Светлакова Иван Дулин питал слабость к «труселям» красного цвета, а также начальнику завода, на котором он работал.